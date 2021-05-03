Сын Виктории Лопыревой "уверенно разгромил" всю семью в битве яйцами

Виктория Лопырева рассказала о новом чемпионе своей семьи. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала, как в их семье отметили светлый праздник Пасхи. По словам девушки, у них определился новый победитель в традиционной битве яйцами. В этом году им стал маленький сын Виктории Лопыревой и Игоря Булатова Марк Леонель.

- В битве яйцами Марк Лео уверенно разгромил бабушку, маму, папу и всех остальных обитателей дома. Но мы не сопротивлялись. Круто, что традиции, которые мы бережно храним ещё от своих бабушек и дедушек - находят отклик у нашего сына, - поделилась своими эмоциями в соцсети ростовская модель.

Девушка также опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм снимок, на котором запечатлена ее счастливая семья - сама Виктория, ее супруг и их маленький сын. Лица родителей Марка Лео светились счастьем, а сам ребенок на фото был сосредоточен на битве яйцами с любимой мамой.

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