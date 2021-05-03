В Ростовской области коронавирус подтвердился у 227 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились 227 человек Фото: "КП" Архив

В донском регионе снова возросло количество заражений новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус подтвердился у 227 местных жителей. Таким образом общее количество зараженных возросло до 88 642 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2109. Коэффициент распространения инфекции – 0,98, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 21 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи. К счастью, за минувшие сутки не зарегистрировано новых летальных исходов от опасного вируса. Поэтому общее количество жертв остается прежним - 4 093 человека.

Зато выздороветь удалось 200 заболевшим. Таким образом, за весь период из больниц выписаны 79 328.

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