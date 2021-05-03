Прививки от коронавируса сделали почти 315 тысяч дончан

Почти 315 жителей Ростовской области привились от коронавируса Фото: "КП" Архив

В Ростовской области даже в праздничные дни продолжает прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинировано уже 314 857 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки спасительный укол сделали 850 человек.

- Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 187 034 человек, за сутки - 879, - говорится в тексте сообщения.

Но заражения в регионе тоже продолжают расти. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 227 человек и общее количество заболевших в регионе возросло до 88 642 человек. Из них 21 зараженный находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области коронавирус подтвердился у 227 человек.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.