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Общество3 мая 2021 17:00

Прививки от коронавируса сделали почти 315 тысяч дончан

Более 187 тысяч человек полностью завершили вакцинацию
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Почти 315 жителей Ростовской области привились от коронавируса

Почти 315 жителей Ростовской области привились от коронавируса

Фото: "КП" Архив

В Ростовской области даже в праздничные дни продолжает прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинировано уже 314 857 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки спасительный укол сделали 850 человек.

- Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 187 034 человек, за сутки - 879, - говорится в тексте сообщения.

Но заражения в регионе тоже продолжают расти. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 227 человек и общее количество заболевших в регионе возросло до 88 642 человек. Из них 21 зараженный находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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В Ростовской области коронавирус подтвердился у 227 человек.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

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