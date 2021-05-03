Прививки от коронавируса сделали почти 315 тысяч дончан

Почти 315 жителей Ростовской области привились от коронавируса
Фото: "КП" Архив
В Ростовской области даже в праздничные дни продолжает прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинировано уже 314 857 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
За минувшие сутки спасительный укол сделали 850 человек.
- Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 187 034 человек, за сутки - 879, - говорится в тексте сообщения.
Но заражения в регионе тоже продолжают расти. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 227 человек и общее количество заболевших в регионе возросло до 88 642 человек. Из них 21 зараженный находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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В Ростовской области коронавирус подтвердился у 227 человек.
Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.
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