Наибольшее число новых зараженных коронавирусом в Ростовской области - люди среднего возраста

Больше всего новых зараженных коронавирусом - люди среднего возраста Фото: "КП" Архив

В донском регионе за минувшие сутки коронавирусом оказались заражены 227 человек. Наибольшее число из них - люди среднего возраста. Немного меньше от новой коронавирусной инфекции пострадала молодежь. Пожилые люди тоже нечасто оказываются заражены опасным вирусом. Меньше всего в числе зараженных оказалось детей и стариков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Среди новых заболевших 29,5% - в возрасте от 18 до 45 лет; 34,4% - от 46 до 65 лет; 23,8% - от 66 до 79 лет; 7% - старше 80 лет; 5,3% - дети, - говорится в тексте сообщения.

За весь период в регионе зафиксировано 88 642 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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В Ростовской области коронавирус подтвердился у 227 человек.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

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