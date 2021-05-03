Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 мая: дороги абсолютно свободны

Дороги в городе свободны Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 мая: загруженность на дорогах оценена минимально, всего в один балл.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, в городе образовался лишь один сильный затор и растянулся он по улице Немировича-Данченко и улице Вавилова - от улицы Цезаря Куникова до улицы 56-й Армии.

Немного затруднено движение и по Театральному проспекту. Вероятно, пробка собралась в преддверии ночной репетиции парада.

Остальные улицы совершенно свободны для движения автомобилей, поэтому объехать создавшиеся заторы водителям легковых авто труда не составит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 апреля: девятибалльные пробки сковали улицы города.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 30 апреля 2021.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.