Мотоциклист без прав устроил аварию в донской столице

В Ростове произошло ДТП с мотоциклом Фото: "КП" Архив

В донской столице случилась авария с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, около четырех часов вечера на улице Ларина. По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и врезался в автомобили Kia Optima и Honda Accord. В результате столкновения все транспортные средства получили сильные механические повреждения. К счастью, из людей никто не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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