Народный календарь на 4 мая: волосы стали мягче - к дождю

Народный календарь на 4 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 4 мая: наши предки считали, что, если в этот день зацветала черемуха, то стоило ожидать жаркого и засушливого лета. Если дождь шел из высоких туч, то это значило, что земля очень хорошо пропитается влагой. Если наши прадеды замечали, что в небе сильно мерцали звезды, а утром по небу плыли тучи, то в полдень обязательно должен был пойти дождь. А если на огороде появлялось много щавеля, то предстоящая зима будет теплой, но снежной.

Если же соловей пел на голых деревьях, то урожай плодовых деревьев будет неудачным. Цветение ольхи или березы означало, что пора отправляться в лес за сморчками и строчками. Если береза опушается раньше - лето сухое будет, если клен - то влажное. Мелкий и медленный дождик сулил предстоящее ненастье. Если же слышался гулкий и сильный гром - будет богатый урожай хлеба. Чистые и сытые муравьи выползали к удачному урожаю пшеницы.

Если вы вдруг заметили, что волосы у вас на голове отсырели и стали мягче, то это к предстоящему дождю.

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