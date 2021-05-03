В Ростовской области водитель отечественного авто погиб в ДТП

В Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовская области случилась авария с участием лишь одного автомобиля.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, около половины второго дня в городе Волгодонске. По предварительным данным, на улице Химиков в районе дома № 60/15 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 съехал с дороги и автомобиль угодил в водосточный слив.

В результате аварии шофер скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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