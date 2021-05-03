Водитель скутера погиб в столкновении с иномаркой в Ростовской области

Водитель скутера погиб после столкновения с иномаркой. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием скутера и иномарки.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, около восьми часов вечера в городе Батайске. По предварительным данным, на улице Максима Горького в районе дома № 285 водитель скутера выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с автомобилем Lifan под управлением 41-летнего шофера.

В результате аварии пострадал сам водитель скутера и его 29-летний пассажир. Оба они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. В медицинском учреждении шофер двухколесного транспорта скончался. Позже выяснилось, что оба пострадавших были без шлемов.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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