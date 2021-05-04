Синоптики предупредили ростовчан о предстоящем похолодании

На Ростов снова обрушатся проливные дожди Фото: "КП" Архив

В донской столице в ближайшие дни ожидается ощутимое похолодание. По-летнему теплая погода сменится пасмурной и дождливой. О предстоящей непогоде ростовчан предупредили синоптики Гидрометцентра.

Во вторник, 4 мая температура воздуха в ночное время суток понизится до +7°...+11°С, днем столбики термометров достигнут отметки в +15°...+17°С. Кроме того, поднимется сильный ветер, временами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Есть вероятность небольшого.

В среду, 5 мая и до самой предпраздничной субботы, 8 мая на улице будет стоять солнечная погода и осадков не ожидается. С каждым днем в донской столице будет становиться все теплее. Ночью термометры будут показывать +8°...+12°С, а в дневные часы +18°...+23°С. Порывы ветра по-прежнему будут достигать 10-12 метров в секунду.

А в воскресенье, 9 мая, в Ростове снова начнутся проливные дожди, которые будут идти в течение нескольких днем. Температура воздуха в праздничный день достигнет отметки в +20 градусов.

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