Донская прокуратура требовала закрыть рынки в Аксайском районе четыре месяца назад

Прокуратура требовала закрыть аксайские рынки еще в декабре Фото: Александр РОГОЗА

Прокуратура донского региона требовала закрыть оказавшиеся незаконными рынки в Аксайском районе. Иск был подан в суд, но на тот момент судья посчитал предоставленные доказательства недостаточными и веских оснований для закрытия торговых точек не нашлось. На днях копии судебного решения были опубликованы в сети.

Согласно им, иск был подан в Аксайский районный суд в середине декабря 2020 года. 18 декабря состоялось судебное заседание, на котором он был рассмотрен, но доказательства были признаны недостаточными.

- Оснований для применения обеспечительных на момент рассмотрения заявленного истцом ходатайства не имеется. Доказательств необходимости запрета эксплуатации объекта торговли материалы дела не содержат и заявителем не представлены, - говорится в тексте обнародованного документа.

Судья также отметил, что решения такого рода должны быть приняты, только учитывая охрану прав и интересов «в том числе ответчика, по заявленному спору». Но, спустя всего четыре месяца, суд принял абсолютно противоположное решение и постановил закрыть рынки в Аксайском районе. В результате этого свои рабочие места потеряли тысячи предпринимателей и обыкновенные рабочие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дайте нам работать!": тысячи оставшихся без работы предпринимателей просят власти вернуть им места для торговли.

Продавцы автодеталей, предметов быта и много другого хотят вернуться на свои старые места.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.