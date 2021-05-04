В Ростовской области выявили 227 инфицированных коронавирусом

В Ростовской области еще 227 человек заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Ростовской области снова возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 227 человек. Таким образом, общей количество заболевших достигло 88 862. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2117. Коэффициент распространения инфекции - 0,98, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии в госпиталях региона находятся 15 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день не перестают бороться врачи.

Стоит отметить, что что в Ростовской области уже вторые сутки не фиксируется ни одного случая летального исхода от коронавируса. Соответственно, общее количество жертв опасной инфекции остается прежним - 4 093 человека.

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