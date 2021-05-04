Сразу после праздников Пролетарский район Ростова останется без воды

Отключение воды ожидается в Ростове после праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу после окончания праздничных дней один из районов Ростова-на-Дону останется без воды. Об этом сообщили в городском водоканале.

- АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям г. Ростова-на-Дону, - говорится в тексте сообщения.

Отключения произойдут в Пролетарском районе. Причиной для это послужит проведение работ по переврезке водопроводной линии. Водоснабжение отключат в половине девятого утра 12 мая и дадут ровно в семь часов утра 13 мая.

Без воды останутся жители от проспекта Шолохова до улицы Стальского и от улиицы Алма-Атинская до улицы Вересаева, а также воды не будет в школе №54 по проспекту Шолохова, 260/1.

Переврезка водопровода будет вестись по улице Камо от улицы Щаденко до улицы Вересаева, а затем по улице Вересаева до дома № 43.

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