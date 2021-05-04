В ближайшие дни в донском регионе ожидается высокая пожароопасность

Дончан предупредили о высоком уровне пожароопасности Фото: "КП" Архив

Спасатели проинформировали жителей Ростовской области о высоком уровне пожарооппасности в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В Гидрометцентре предупредили, что с 4 по 6 местами по Ростовской области пожароопасность достигнет высоких отметок. Самый большой уровень - четвертый класс - сохранится в Приазовье, а именно в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.

- А также высокая пожароопасность ожидается местами в северо-западных (Каменский район) и северо-восточных (Белокалитвинский район) районах Ростовской области, - говорится в тексте сообщения.

Ростовчан попросили быть особенно аккуратными при использовании открытого огня и обязательно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара вызвать пожарных можно по телефону 112, а также 101 - с мобильного и 01 - со стационарного.

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