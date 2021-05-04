Почетные граждане Ростова станут участниками Пасхального фестиваля

В Ростове пройдет Пасхальный фестиваль Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростове состоится одного из крупнейших событий культурной жизни России.

Во вторник, 4 мая, вечером в конгресс-холле Донского государственного технического университета пройдет концерт симфонического оркестра Государственного академического Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

- В мероприятии примут участие почетные граждане Ростова, представители дипломатического корпуса, Общественной палаты и национальных диаспор, Герои РФ, представители сферы образования, здравоохранения, молодежных организаций, деятели культуры, руководители градообразующих предприятий, - сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Это выступление будет частью масштабной программы юбилейного ХХ Московского Пасхального фестиваля. Его организаторами являются Правительство Москвы, Министерством культуры РФ по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После концерта участники Пасхального фестиваля продолжат свой путь. В мае они побывают еще более, чем в 10 российских городах.

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