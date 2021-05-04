Еще одна мозаика открылась ростовчанам после ликвидации ларьков в переходе

В ростовском переходе открылась новая мозаика Фото: Соцсети

В донской столице взорам местных жителей открылась еще одна уникальная мозаика в подземном переходе. Видеть ее стало возможно после ликвидации ларьков. Ростовчане сфотографировали вновь открывшуюся достопримечательность и опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.

Мозаика представляет собой картинку, на которой изображены дети и то, чем они занимались в летних лагерях на берегу Дона.Также на мозаике были изображены маковое поле и сосновый бор. Состояние ее было достаточно неплохим, за исключением тех участков, где она отвалилась.

"Странно - ни в одном музее мира посреди зала не торгуют ширпотребом - а в Ростове в уникальных переходах прям никак без носков, кофе и труселей," - с сарказмом написала в комментариях одна из пользовательниц.

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Теперь прекрасной композицией смогут любоваться жители и гости города.

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