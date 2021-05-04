В Северном микрорайоне Ростова едва не взорвался грузовик

В Ростове едва не взорвался грузовик. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону вблизи рынка «Квадро» была выявлена угроза взрыва.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, около часа дня. Посреди дороги был припаркован грузовой автомобиль, от которого сильно пахло газом. Позже выяснилось, что у машины была неисправна топливная система.

Свидетели произошедшего не смогли связаться с владельцем автомобиля, поэтому им ничего не оставалось, кроме как вызвать к месту происшествия спецслужбы. Спасатели приняли решение временно перекрыть движение, так как существовала угроза взрыва.

- У грузовика стравливал газовый баллон. Дорогу перекрыли до приезда соответствующей службы и устранения травления, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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