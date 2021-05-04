В донской столице задержали ростовчанина за продажу не отпускаемых без рецепта лекарств

В Ростове задержали местного жителя незаконно распространяющего лекарства Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице задержали молодого человека, подозреваемого в продаже лекарств, которые запрещено отпускать без рецепта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

26-летний парень занялся незаконным сбытом лекарства «Тропикамид». Этот факт был официально задокументирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», - говорится в тексте сообщения.

Своей вины злоумышленник отрицать не стал и сообщил, что приобретал препарат в одной из городских аптек по поддельным рецептам, которые изготавливал сам. В аптеке сразу же была проведена проверка, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. Все виновные будут привлечены к ответственности в ближайшее время.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в результате которых будут выявлены все участники преступления.

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