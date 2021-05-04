Ростовчанка пострадала при пожаре в Северном микрорайоне

При пожаре в Ростове-на-Дону пострадала женщина Фото: "КП" Архив

В Ростове пожар унес жизнь местной жительницы.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, около пяти часов утра на проспекте Космонавтов. Загорелась одна из квартир в многоэтажном жилом доме. О возгорании в пожарную часть сообщили соседи, которые почувствовали острый запах гари.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено два квадратных метра помещения. Спасателям удалось вытащить из огня пострадавшую 58-летнюю женщину. Ей понадобилась помощь прибывших к месту происшествия медиков. После спасения ростовчанки пожарные приступили к тушению. Локализовать возгорание удалось в 05:13, а еще через две минуты пламя было полностью потушено. Причина возникновения пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 36 человек личного состава, восемь единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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