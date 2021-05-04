В Ростовской области уже два дня не регистрируются летальные исходы от коронавируса

В Ростове два дня не регистрируется летальных исходов от коронавируса Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В донском регионе уже в течение двух дней наблюдается положительная динамика, касающаяся летальных исходов от новой коронавирусной инфекции.

В эти дни не было зарегистрировано ни одной смерти от опасной болезни. Таким образом, количество летальных исходов остается прежним. От коронавируса за весь период буйства инфекции скончались 4 093 местных жителя.

Кроме того, стоит отметить, что на данный момент в госпиталях в Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 15 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи изо дня в день борются за их жизни.

В стационарах с подозрением на коронавирус находятся еще более 1 700 человек.

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В Ростовской области выявили 227 инфицированных коронавирусом.

Вторые сутки в регионе не происходит летальных исходов от опасной болезни.

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