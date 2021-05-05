Народный календарь на 5 мая: нечистая сила в лесах водит хороводы

Народный календарь на 5 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 5 мая: наши предки считали, что в этот день не стоит поодиночке ходить в лес, так как именно сегодня нечистая сила водит там хороводы и может увести с собой. А также прадеды в эту дату обязательно сажали лук, так как были уверены, что именно в этом случае он даст хорошие всходы.

Если кукушка куковала долго и громко, то это значило, что ближайшие дни будут теплыми. Гроза в этот день сулила богатый урожай. Если небо было в барашках, то это к скорому дождю. Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное - надо повременить. В полдень прояснится - сев средний будет, к вечеру - поздний.

Наши предки точно знали, что в нынешнем месяце будет еще, как минимум, три морозных дня: первый - когда зацветает абрикос, второй - черемуха и особенно бывает холодно, когда дуб развернется.

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