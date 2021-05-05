В Ростове два участка рядом с Александровской рощей незаконно передали в аренду

Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры.
Фото: Юлия ЛАНДЫШ
Суд признал незаконной передачу в аренду двух участков рядом с Александровской рощей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Речь идет об участках, расположенных на пересечении улиц Берберовской и Вересаево. Право собственности на них зарегистрировали в областном Росимуществе. При этом, по данным прокуратуры, было нарушено законодательство. Позже участки были переданы в аренду застройщику.
В ведомстве пояснили, что территория должна была использоваться иначе.
— На данных участках предусмотрено проектирование транспортной развязки, — говорится в сообщении.
Чтобы признать отсутствующим право собственности, прокуратура обратилась в арбитражный суд. Суд же в свою очередь требования истца удовлетворил полностью.