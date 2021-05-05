Изменения произошли в областном, городском и районных судах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент назначил шесть судей в Ростовской области. Соответствующий указ глава осударства подписал 1 мая.

Согласно документу, судьей Ростовского областного суда стал Иван Курсонов. Ранее он занимал должность в Семикаракорском районном суде. В Арбитражный суд Ростовской области назначили Анну Исаченко. Она работала помощником заместителя председателя суда.

Кадровые изменения коснулись районных городских и районных судов. Так, в Железнодорожном суде Ростова в должности утвердили Дмитрия Иванченко. Он работал мировым судьей в Ворошиловском районе.

В Новочеркасском городском суде пост судьи заняла Ирину Завалишину. До этого она трудилась на должности судьи в Новочеркасском судебном районе.

В Новошахтинском районном суде судьей стал Вадим Пухляков, который до этого работал в Шахтинском суде. В Обливском районе назначили Светлану Устинову. Ранее Устинова помощником председателя суда в Целинском районном суде.