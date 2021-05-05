Более полумиллиона бедных выявили в Ростовской области

Число маимущих за год снизилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили более полумиллиона жителей, доход которых ниже прожиточного минимума. Об этом сообщается в данных Росстата.

Так, в 2020 году в области насчитали 545 тысяч бедных. При этом годом ранее малоимущего населения было еще больше — 562 тысячи человек.

Второй год подряд Ростовская область входит в список лидеров по этому показателю. Больше бедных регистрируется только в Краснодарском крае. В 2019 году в соседнем регионе выявили 606,5 тысячи малоимущих. В 2020 году число жителей с низким доходом снизилось до 601,5 тысячи.

Всего в России в 2020 году выявили 17,8 миллиона бедных. Этот показатель был меньше только в 2014 год. В тот год в стране регистрировалось 16,3 миллиона малоимущих граждан.