В Ростовской области ветеранов поздравляют с Днем Победы

Цветы, подарки и теплые пожелания здоровья получают фронтовики и труженики тыла. Фото: пресс-служба "Единой России"

Представители «Единой России», «Молодой Гвардии», «Волонтеров Победы» посещают ветеранов накануне Дня Победы. Они не только вручают героям подарки, но и интересуются, какие вопросы, требуют решения.

— Весь мир в неоплатном долгу перед каждым, кто сражался на фронте, остановил врага и погнал его обратно. Забота и внимание – меньшее, чем мы можем отблагодарить защитников нашей Родины, — прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Олег Соловьев.

Депутаты и волонтеры уже посетили ветеранов, проживающих в нескольких городах и селах области. Так, в Таганроге представители фракции «Единая Россия» гордумы вручили фронтовикам открытки и подарки. В Каменске-Шахтинском партийцы поздравили ветерана-моряка Черноморского флота Федора Сударкина. Бывший командир орудия был удостоен нескольких наград, одна из которых — «За оборону Кавказа». В Азовском районе поздравили Николая Серешева. В годы войны он принимал участие в боях на реке Миус и под Кенигсбергом.

Поздравления получили ветераны и в других городах и районах. Среди них — жители Зверева, Новошахтинска, Шахт, Неклиновского, Тацинского, Аксайского и других районов.

Волонтеры не только поздравили фронтовиков, но и помогли с бытовыми вопросами. Например, в Обливском районе молодые люди убрали во дворе ветерана Валентина Луференко.