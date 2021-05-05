В Ростове руководителей управляющей компании обвинили в хищении 36,5 миллиона

Уголовное дело передано в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону будут судить руководителей группы компаний «Лидер». Их обвиняют по статье «Мошенничество» и «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, с 2016 по 2020 сотрудники похитили 36,5 миллиона у ресурсоснабжающих компаний. Они присваивали средства, поступающие от жильцов. Для этого использовались поддельные платежные поручения.

Расследование уже завершилось. Прокурор вынес по делу обвинительное заключение.

— Дело направлено в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, — прокомментировали в областной прокуратуре.