В Ростове открыли бюст известного маршала Баграмяна

Бюст открыли 5 мая. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону открыли бюст маршала Ивана Баграмяна — дважды героя Советского Союза. Памятник появился в парке «Дружба» 5 мая.

Ранее в честь Баграмян в Ростове была названа одна из улиц возле монастыря Сурб Хач. Позже армянская община предложила установить поблизости бюст маршала. В итоге его отлили из бронзы и установили на каменном постаменте.

Напомним, в годы Великой Отечественной Баграмян спланировал и многие успешные военные операции. Он был одним из тех, кто разрабатывал план действий по освобождению Ростова. Под его руководством солдаты разбили врагов и выгнали их из города. Он также принимал участие в планировании Киевской, Орловской операции, Витебско-Оршанской и других операций.