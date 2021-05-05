Суд наказал новочеркасскую больницу за смерть пациента с коронавирусом

Пациент тяжело переносил коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приостановил работу нескольких отделений инфекционной больницы Новочеркасска. Санкции последовали после того, как в медучредении умер пациент с коронавирусом.

Региональный Росздравнадзор начал проверку больницы после жалобы. Сотрудники установили, что пациент тяжело переносил заболевание. При этом медики не подключили его вовремя к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате зараженный скончался.

Все материалы проверяющие направили в следственные органы. А на днях Новочеркасский суд вынес решение по делу. Отдельные помещения инфекционки закрыли на 20 суток.