Ярмарку в старом аэропорту Ростова будут охранять за 5,5 миллиона

Ярмарка будет охраняться круглосуточно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донская торговая компания планирует потратить более пяти миллионов рублей на охрану ярмарки в старом аэропорту. Соответствующий контракт организация опубликовала на портале госзакупок.

Всего на рынке установят четыре поста. Охранники будут следить за порядком круглосуточно. На каждую смену будут заступать по четыре человека.

Начальная стоимость контракта — 5 491 200 рублей. Закупка будет осуществляться у единственного поставщика. «Донская торговая компания» собирается подписать контракт с фирмой «Цицерон».

Напомним, массовые рейды на аксайских рынках прошли 27 апреля. Позже правоохранители установили, что торговля проходила незаконно. Рынки закрыли, а предпринимателей попросили покинуть павильоны. Власти выделили для торговцев с овощного рынка территорию старого аэропорта.