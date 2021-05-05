Ростовчане пожаловались на сброс нечистот в Темерник в Щепкинском лесу. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, как вода сбрасывается в реку. Как пояснил автора ролика, вместе с ней в Темерник попадают загрязнения.
— Нечистоты сливаются напрямую из поселка Кмышеваха. Очистные сооружения так и не были построены, — говорит ростовчанин.
Напомним, на днях на берегу Цимлянского водохранилища очевидцы обнаружили мертвых уток. Прибывшие после жалобы инспекторы минприроды насчитали 15 туш погибшей птицы. Проверяющие отобрали пробы и в настоящее время устанавливают причину гибели пернатых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более десятка мертвых уток нашли на берегу Цимлянского водохранилища
Областное министерство природы начало проверку инцидента. (Подробности)