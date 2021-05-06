Народный календарь на 6 мая: не ругайтесь - может убить грозой

Народный календарь на 6 мая Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Народный календарь на 6 мая: этот день наши предки именовали днем Юрья. Считалось, что в этот день нельзя вязать и даже держать в руках изделия из шерсти, это было дурной приметой. Если этот день был теплым, то со дня на день должны были настать по-летнему теплые деньки. Если в эту дату шел дождь, то для скота год будет удачным.

Если комары сбивались в стаи, то это к скорому потеплению. Если при грозе гром быстро прекращался, то это к скорому улучшению погоды. Кукование кукушки было слышно к неурожаю. Ясное утро говорит о раннем посеве, ясный вечер – о позднем. Утренняя роса сулила хороший урожай проса.

Если у здорового человека без причины настроение становилось подавленным, это обещало дождь в скором времени.

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