В ростовском зоопарке родился птенец белоголового сипа. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Поскольку у родителей малыша, не было инстинкта насиживания, яйцо пришлось поместить в инкубатор. В течение 60 дней сотрудники зоопарка отслеживали температуру, влажность и вес яйца.

Сип родился весом 119 граммов. А уже на второй день детеныша хищника начали кормить мелко нарубленным мясом. Сейчас орнитологи и ветеринары дают ему витамины и помещают под ультрафиолетовую лампу.

— Уже осенью сипа планируют вводить в взрослую группу к сородичам, —рассказали в ростовском зоопарке.

В конце декабря в зоопарке впервые за 32 года на свет появился белый медвежонок. Детеныш родился у пары Кометы и Айона. Детеныш оказался девочка, которой уже дали имя - Айка.

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