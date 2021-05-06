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Общество6 мая 2021 10:15

В Шахтах будут судить мужчину, убившего приятеля складным ножом

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
Михаил СТРИЖЕВ
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В Шахтах перед судом престанет 53-летний местный житель. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство».

По версии следствия, феврале мужчина выпивал вместе со знакомым. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Обвиняемый достал складной ножом и несколько раз ударил приятеля в грудь и другие части тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

— Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в областной прокуратуре.

Напомним, максимальное наказание по статье «Убийство» — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.