2,5 тысячи нарушений выявили в работе общественного транспорта в Ростове

В Ростове-на-Дону выявили около 2,5 тысячи нарушений в работе общественного транспорта. Рейды проходили с 1 по 30 апреля, сообщили в городской администрации.

Транспортные компании 2 463 раза нарушили расписание и не выпустили на линию необходимое число автобусов. Шесть раз водители некорректно двигались не по утвержденному маршруту. Кроме того, в трех случаях автобусы не соответствовали требованиям.

— За неисполнение требований в адрес перевозчиков направлено 60 претензий, — прокомментировали в администрации.

При этом в апреле по сравнению с прошлым месяцем число нарушений сократилось. Так, в марте проверяющие выявили 2 848 таких случаев.