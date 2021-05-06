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Общество6 мая 2021 11:29

2,5 тысячи нарушений выявили в работе общественного транспорта в Ростове

Автобусы ходили не по расписанию, а на линии выходило мало транспорта
Источник:kp.ru
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В Ростове-на-Дону выявили около 2,5 тысячи нарушений в работе общественного транспорта. Рейды проходили с 1 по 30 апреля, сообщили в городской администрации.

Транспортные компании 2 463 раза нарушили расписание и не выпустили на линию необходимое число автобусов. Шесть раз водители некорректно двигались не по утвержденному маршруту. Кроме того, в трех случаях автобусы не соответствовали требованиям.

— За неисполнение требований в адрес перевозчиков направлено 60 претензий, — прокомментировали в администрации.

При этом в апреле по сравнению с прошлым месяцем число нарушений сократилось. Так, в марте проверяющие выявили 2 848 таких случаев.