Число зараженных коронавирусом выросло на 211 в Ростовской области

За сутки скончались шесть пациентов с ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выявили еще 211 зараженных коронавирусом. Последние данные о заболеваемости опубликовало донское правительство.

С начала пандемии число зараженных достигло 89 282. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 36 городах и районах. Лидером по суточному приросту инфицированных остается Ростов-на-Дону, где положительные тесты получили 78 человек.

За сутки от коронавируса вылечились 205 жителей. За все время выздоровели 79 934 зараженных.

В ковидных госпиталях остаются 1 718 заболевших. Состояние 26 пациентов оценивается кая тяжелое. Они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. На неинвазивных ИВЛ находится 151 зараженный.

Подтвердилась смерть шести пациентов с ковидом. Это три женщины от 70 до 83 лет и три мужчины от 69 до 85 лет. Все они страдали от хронических сопутствующих заболеваний.