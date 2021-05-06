Многокилометровые пробки образовались в центре Ростова

Пробки образовались в центре Ростова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центральных улицах Ростова-на-Дону образовались многокилометровые пробки. Данные о ситуации на дорогах публикует сервис «Яндекс. Карты».

Так, проезд затруднен на проспекте Ворошиловском, на участке от улицы Большой Садовой до улицы Нансена. На Текучева пробка растянулась от Театрального проспекта до Буденновского проспекта. На улице Красноармейской проехать трудно от переулка Халтуринского до переулка Крепостного. На Буденновском сложно проехать от улицы Береговой до Комсомольского сквера.

Серьезный затор образовался на улице Нансена. Водителям придется снизить скорость на участке от Стадионной улицы до Автобусного переулка. Пробки зарегистрирированы и в районе Рабочего городка.

Затруднено движение на Ворошиловском, Буденновском и Нансена. Фото: yandex.ru/maps

По словам очевидцев, причина пробок — неработающие светофоры. Регуляторы движения перестали функционировать на Ворошиловском, Пушкинской и Красноармейской.