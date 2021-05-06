Ярмарка выходного дня пройдет в Аксайском районе

Ярмарку решили устроить перед празднованием Дня Победы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Верхнетемерницком в Аксайском районе 8 мая пройдет ярмарка выходного дня. Прилавки с товарами выставят улице Обсерваторной, 13.

Ярмарка будет работать с 7.00 до 15.00. Посетители смогут купить овощи, фрукты, соленья, живую рыбу, хлеб, мед и многое другое. Кроме продуктов будут представлены товары для садоводства: посадочный материал и семена.

Сельхозпроизводители, в том числе фермеры, смогут бесплатно принять участие в ярмарке. Вопросы о проведении ярмарки можно уточнить по телефону +7 (980) 639-04-13.

Напомним, в конце апреля на нескольких аксайских рынках прошли массовые рейды. Торговые площадки признали незаконными, а торговцев попросили освободить павильоны. Позже сотрудникам овощного рынка предложили для работы территорию старого аэропорта. Власти также пообещали, что создадут реестр предпринимателей, пострадавших от закрытия рынков.