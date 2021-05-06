Дополнительные автобусы запустят 9 мая в Таганроге

Дополнительные автобусы будут ходить по городу в течение трех дней. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таганроге 9 мая запустят дополнительный общественный транспорт. Число автобусов увеличат до 11 мая на шести маршрутах.

Дополнительный транспорт будет ходить по следующим направлениям: Центральный рынок - кладбище по Николаевскому шоссе; Центральный рынок - кладбище по Мариупольскому шоссе; Вокзал Таганрог-1 - кладбище по Николаевскому шоссе; Вокзал Таганрог-1 - кладбище по Мариупольскому шоссе; Русское поле – кладбище по Николаевскому шоссе; кладбище по Николаевскому шоссе – кладбище по Мариупольскому шоссе.

Напомним, из-за Парада Победы в Ростове-на-Дону движение транспорта запретят на нескольких участках. С 6.00 до 14.00 проезд будет ограничен на площади Театральной, улицах Максима Горького, Большой Садовой, Советской, 20-я Линия и другие. Ранее «КП» публиковала полный список адресов, где будут действовать ограничения.

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