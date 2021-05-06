На обмеление Северного водохранилища снова пожаловались ростовчане

По словам жителей, уровень воды снова снизился. Фото: Дарья Зарянкина, vk.com/rostovnadonu.

В Северном водохранилище в Ростове-на-Дону снова снизился уровень воды. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, водоем снова начал мелеть. А если верить фотографиям, в некоторых участках водохранилища обнажилось дно.

— На Северном водохранилище снова пропала почти вся вода. Планово? — написала ростовчанка.

По словам другого жителя, в парке ему сообщили, что в водохранилище снова будут расчищать от мусора. Однако официальный комментарий парка «Дружба» получить не удалось.

Напомним, в конце марта уровень воды в Северном водохранилище резко упал. Тогда в областном минприроды сообщили, что обмеление произошло из-за аварии. В один из затворов водохранилища попало крупное бревно.

Многие ростовчане воспользовались ситуацией и начали мешками ловить рыбу. Позже отношении нарушителей составили административные протоколы.