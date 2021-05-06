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Общество6 мая 2021 17:27

Более 200 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Ростовской области

Еще более 300 тысяч пока сделали одну прививку
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки вторую прививку сделали почти 6,5 тысячи человек.

За сутки вторую прививку сделали почти 6,5 тысячи человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области более 200 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Всего две прививки сделали 201950 человек. Только за последние сутки вакцинацию завершили 6 406 из них. Одну прививку сделали 323 187 жителей.

Активно продолжается и тестирование населения на ковид. По данным на 6 мая, лаборатории провели 5 949 тестов, а за все время выполнили более 2 437 исследований.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 211 зараженных ковидом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 89 282. Выздоровели еще 205 пациентов, скончались шесть инфицированных.