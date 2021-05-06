Новую стелу установили в Ростове-на-Дону

На вершине стелы - фигура Георгия Победоносца. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону установили скульптуру Георгия Победоносца. Стела появилась на улице 339-й Стрелковой Дивизии 6 мая.

Скульптура — это колонна, на вершине которой установлена фигура Святого Георгия на коне. Восьмиметровая стела облицована гранитом. Общая высота монумента — около 11 метров.

Авторами скульптуры стали Сергей Олешня и Михаил Ушаков.

— Мы постарались изобразить прежде всего воина-победителя. Он в латах, у него военный герб на груди. Змий олицетворяет поверженное зло, — рассказал Михаил Ушаков.

Напомним, 9 мая в Ростове-на-Дону проведут Парад Победы. Из-за шествия военных и проезда военной техники с 6.00 до 14.00 на нескольких улицах ограничат движение. А в 22.00 пройдет праздничный салют.