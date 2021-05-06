Жару до +28 градусов прогнозируют в ближайшие дни в Ростовской области

Потепление ожидается в предпраздничные дни. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ближайшие дни в Ростовскую область придет по-летнему жаркая погода. По данным ростовских синоптиков, потепление ожидается в предпраздничные дни, 7 и 8 мая.

7 мая по Ростовской области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 18 — плюс 23 градуса, по югу и востоку — до плюс 26 градусов. Ветер может усилиться до девяти метров в секунду, местами до 12 — 14 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до плюс семи — плюс 12 градусов. Днем, 8 мая, по донскому региону пройдет кратковременный дождь, местами — с грозой. В течение пятницы серьезно потеплеет до плюс 20 — плюс 25 градусов. А в южных и восточных районах области ожидается до плюс 28 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.