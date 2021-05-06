«Соблазнительные формы»: Татьяна Котова восхитила фанатов откровенным фото из ванной

Татьяна Котова снова порадовала поклонников фотографией. Фото: instagram.com/kottova/

«Мисс Россия» Татьяна Котова продолжает радовать подписчиков довольно откровенными фотографиями. На этот раз донская красавица запечатлела себя прямо в ванной комнате.

На фото девушка, видимо, после водных процедур позирует у окна. Ростовчанка – одна из немногих, кто может похвастаться естественной красотой. Несмотря на отсутствие макияжа и укладки, выглядит она ничуть не хуже, чем «при полном параде».

Однако вниманием подписчиков завладела идеальная фигура Татьяны. Для утренней фотосессии девушка выбрала черный купальник, который отлично подчеркнул ее формы. «Собразнительные формы», «Умопомрачительно сногсшибательная», «Настоящая Афродита!»- такие комментарии появились под фотографией Котовой.

Ростовчанка может похвастаться естественной красотой. Фото: instagram.com/kottova/.

- На такие виды можно смотреть вечно! Ты прелесть, - написал один из восторженных поклонников.