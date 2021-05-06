Несколько улиц Ростова снова перекроют для подготовки к Параду Победы

Ограничения связаны с репетициями Парада Победы. Фото: Михаил ПАТЛИС

Ряд улиц в Ростове-на-Дону снова перекроют для подготовки к празднованию Дня Победы. Ограничения будут действовать с 7 по 9 мая, сообщили в городской администрации. Публикуем полный список участков, на которых запретят проезд.

Когда: 7 мая, с 6.00 до 15.00

Где: площадь Театральная, проспект Театральный (от улицы Максима Горького до улицы Социалистической), улица Максима Горького – улица Ченцова (от переулка Крепостного до улицы Каяни), улица Большая Садовая (от площади Театральная до проспекта Ворошиловского), улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной), улица 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса), проспект Шолохова, улица 20-я Линия – улица 19-я Линия до улицы Закруткина.

Во время проезда механизированной колонны ограничения будут действовать на следующих улицах: проспект Шолохова, улица 20-я Линия, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.

Когда: 8 мая, с 8.00 до 13.30

Где: площадь Театральная (от улицы Нижненольной до проспекта Театрального), проспект Театральный (от улицы Максима Горького до улицы Социалистической), улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Кировского).

Напомним, проезд на нескольких улицах запретят и 9 мая в День Победы. Ранее «КП» публиковала полный список ограничений. Кроме того, из-за парада изменятся десятки маршрутов общественного транспорта.

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