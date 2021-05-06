В Ростов прибыл традиционный ретро-поезд «Победа»

Поезд прибыл в Ростов через шесть остановок. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростов-на-Дону 6 мая прибыл традиционный ретро-поезд «Победа». Исторический состав жители встретили на главном железнодорожном вокзале.

На этот раз поезд отправился в путь 29 апреля. Он уже был на шести станциях: Тихорецкая, Минеральные Воды, Кавказская, Краснодар-1, Новороссийск, Таганрог-1. В Ростове в честь прибытия поезда прямо на вокзале устроили концерт. А на перроне развернулась выставка.

Напомним, поезд «Победа» состоит из подвижного состава времен Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы состав традиционно проходит по Северо-Кавказской железной дороге и останавливается в разных городах.