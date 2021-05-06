Скончался заведующий родильным отделением каменской ЦГБ Игорь Александровский

Игорь Александровский отдал медицине более 30 лет. Фото: ЦГБ Каменска-Шахтинского.

Скончался заведующий родильным отделением ЦГБ Каменска-Шахтинского. О смерти Игоря Александровского сообщили в медучреждении.

Медику было 55 лет. Причина трагедии пока неизвестна. Похороны Игоря Александровского пройдут 7 мая в 12.00 в Каменске-Шахтинском. Проститься с врачом можно на улице Кулагина, 139.

Игорь Александровский проработал в медицине более 30 лет. После института он прошел интернатуру по акушерству и гинекологии в городской больнице Каменска-Шахтинского. С 2007 года он стал врачом-акушером каменской ЦГБ.