Народный календарь на 7 мая: в дождливую погоду не работали в садах и огородах

Народный календарь на 7 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 7 мая: наши предки считали, что после этого дня морозы должны ударить еще 12 раз, но в наши времена, вероятнее всего, это никому не грозит. А также, если день выдавался дождливым, то старались не работать на полях и в огородах.

Если появлялось много комаров в эту дату, то урожай овса должен был быть богатым. Если распускалась береза, появлялись крылатые муравьи или с ивы и лозы начинал лететь пух, то это значило, что пора сеять овес. В дождливый день не рекомендовалось сеять рожь, так как могло появиться большое количество сорняков. Также, наши прадеды пользовались негласным правилом - ранние яровые сеют, когда уходят все вешние воды, поздние - когда зацветает калина.

Если вечерняя заря была желтого цвета, то дождя ожидать не стоило. А если над горизонтом висели низкие облака, то вот-вот должна была грянуть гроза с сильным ветром. Гроза также было возможна и в том случае, если темнели солнечные лучи. Дождя ожидали, когда вокруг звезд наблюдались черные и белые венчики.

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