Гандболистки «Ростов-Дона» на выезде разгромили «Астраханочку»

Донская команда лидировала с начала встречи Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги 2020/2021. Донская команда на выезде разгромила «Астраханочку» со счетом 25:35 (11:17).

Команда с берегов Дона лидировала с самого начала встречи. Уже на второй минуте - после бросков Бобровниковой и Манагаровой, а также пенальти Заади - соперницы отставали сразу на три гола. Потом хозяйкам все-таки удалось отыграться, и длительное время борьба шла буквально мяч в мяч. Однако в завершении тайма ростовчанки все же вырвались вперед.

Во второй половине встречи «Ростов-Дон» окончательно завладел преимуществом на поле. Отличились Манагарова, Заади, Макеева, Таженова и Борщенко. Гол даже забила вратарь Галина Габисова.

Повторная встреча команд состоится 11 мая в ростовском Дворце спорта. Ее проведут в ретро-стилистике, организаторы вдохновились фильмом «Стиляги».