В Ростовской области 7 мая прогнозируют грозу и сильный ветер

При грозе порывы ветра могут достигать 12-14 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 мая, в Ростовской области прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозу. Также разгуляется ветер с порывами до 12-14 м/с, предупредили в региональном управлении МЧС.

При этом температура воздуха днём составит плюс 18-23 градуса, по югу и востоку области столбики термометров могут подняться до 26 градусов.

В северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Местных жителей просят не жечь мусор и траву, быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.