В Ростове на Извилистой из-за пожара в магазине эвакуировали 20 человек

Огнем было охвачено 6 кв. метров Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ростове на улице Извилистой потушили пожар в магазине, который находится на первом этаже жилой 9-этажки. Из-за ЧП было эвакуировано 20 человек, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, пламя на вспыхнуло в торговой точке со спиртными напитками. Информация о возгорании к дежурному поступила в 9.21. В 9.43 огонь локализовали на площади в 6 кв. метров, а в 10.12 потушили. На месте происшествия работали 32 человека, было задействовано 12 единиц техники.

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